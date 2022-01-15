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Экономика15 января 2022 10:11

Новак допустил увеличение поставок газа в Европу при условии долгосрочных контрактов

Недальновидная политика стран ЕС, спровоцировала энергокризис, заявил вице-премьер
Абдулла ШАКИРОВ
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В правительстве России допустили увеличение поставок газа в Европу

В правительстве России допустили увеличение поставок газа в Европу

Фото: REUTERS

Россия может нарастить поставки газа в Европу, если европейские страны будут готовы заключать долгосрочные контракты, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«Мы можем поставлять – у нас огромные ресурсы, но любая добыча – это инвестиционный проект, который требует времени для того, чтобы проект окупился. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика. Мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители», – сказал вице-премьер в эфире телеканала «Россия 1».

Как считает Новак, недальновидная политика стран Евросоюза, отказывавшихся в последние годы от долгосрочных контрактов пользу спотовых для снижения энергетической зависимости от России, спровоцировала энергокризис. По словам зампредседателя правительства, Россия выполнила в 2021 году свои обязательства по поставкам газа в Европу.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что увеличение поставок газа в Европу возможно.