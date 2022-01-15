США подготовили 18 сценариев на случай «вторжения» России на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты подготовили 18 сценариев действий на случай «российской агрессии» против Украины, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

В интервью The Financial Times, она рассказала, что разработанные Вашингтоном меры причинят России «очень острую боль и очень быстро». Нуланд не стала уточнять, какие конкретно этими сценариями предусмотрены действия, но отметила, что они направлены на «агрессию» России в любой форме.

Также по ее словам Нуланд, США сейчас готовят письменный ответ на предложенные РФ гарантии безопасности в Европе. По ее мнению, стороны могут добиться прогресса и снизить напряженность в отношениях.

Как писал сайт kp.ru, ранее американский сенатор-республиканец Марко Рубио представил свой новый проект санкций в отношении российского руководства и лично президента России Владимира Путина на случай обострения ситуации вокруг Украины.

Напомним, в Кремле ни раз заявляли, что Россия не намерена ни на кого нападать, а что касается перемещения войск, то это происходит только на российской территории. Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя новые публикации в западных СМИ о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе, заявил, что подобные сообщения носят голословный характер.