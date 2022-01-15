Депутат Рады заявил, что силы территориальной обороны Украины получат оружие 15 января 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военнослужащие сил территориальной обороны (СТО) Украины получат оружие в субботу, 15 января. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Фёдор Вениславский, уточнив, что в первую очередь оружие получат подразделения, которые размещены в приграничных областях, а до конца этого месяца его доставят всем остальным.

«Во всех пограничных областях Украины бригады уже должны по тем нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие, и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же, поэтому процесс идет», - заявил парламентарий в эфире телеканала «Эспрессо».

Вениславский также отметил, что данная информация подтверждена командованием СТО, добавив, что военнослужащие сил территориальной обороны обеспечиваются оружием в рамках плана действий «на любой непредсказуемый случай», разработанный военно-политическим руководством Украины.

На сегодняшний день силы территориальной обороны находятся в стадии формирования, поскольку отдельным родом войск Вооруженных сил Украины они стали только с 1 января текущего года. На данный момент СТО не имеют оружия.