В РПЦ рекомендовали воздержаться от крещенских купаний в 2022 году

В РПЦ рекомендовали воздержаться от крещенских купаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию, в РПЦ рекомендуют отказаться от крещенских купании и избегать массового скопления людей. Об этом сообщил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

«Когда меня спрашивают, надо ли погружаться, я призываю к максимальной осторожности, потому что, во-первых, любые массовые скопления людей - они сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать», - заявил священнослужитель в эфире телеканала «Россия 24», отметив, что «вирус никуда не ушёл», а также, что врачи предупреждают о вспышке нового штамма «омикрона» уже в феврале этого года.

Митрополит призвал посвятить время тому, чтобы повысить свой иммунитет и сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что на территории нашей страны зарегистрировано уже более 780 случаев инфицирования штаммом «омикрон». По ее словам, заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в 37 российских регионах, а в 21 субъекте зафиксировали превышение среднероссийского уровня заболеваемости.