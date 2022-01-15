Токаев поручил ускорить создание сил специальных операций в Казахстане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания с руководством силовых структур государства поручил ускорить работу по созданию сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформе системы нацбезопасности. Об этом в субботу, 15 января, сообщила пресс-служба главы республики.

«Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю совета безопасности ускорить работу по созданию сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности», - говорится в заявлении.

Кроме того, Токаев поручил установить точное количество погибших в ходе беспорядков в Казахстане, отметив важность недопущения нарушения прав граждан во время антитеррористической операции и при проведении следственных действий.

Напомним, в связи с массовыми беспорядками в Казахстан задержаны около 2000 человек. Как писал сайт kp.ru, ранее Токаев поручил Генпрокуратуре смягчить наказание для тех, у кого не найдется отягчающих обстоятельств, но подчеркнул, что лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом.