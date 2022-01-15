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Происшествия15 января 2022 15:49

Угроза цунами объявлена на Курилах из-за извержения подводного вулкана

Угроза цунами объявлена также в Японии
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Угроза цунами объявлена на Курилах из-за извержения подводного вулкана

Угроза цунами объявлена на Курилах из-за извержения подводного вулкана

Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 15 января, на Курильских островах объявлена угроза цунами после извержения подводного вулкана у островов Тонга.

Как передает РИА Новости, Центр цунами ФБГУ «Сахалинского УГМС» объявил предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами высотой не более 0,2 метров до 21.00 субботы, 15 января.

Уточняется, что угрозы для населения и территории России нет. На данный момент было провели оповещение двух портов в Южно-Курильском и Курильском городских округах.

Кроме того, угроза цунами высотой до трех метров объявлена в Японии. Как сообщило главное метеорологическое управление страны, данное предупреждение действует для японских островов Амами и Токара в Тихом океане.

Напомним, в конце августа прошлого года угроза цунами была объявлена в Вануату после землетрясения магнитудой 6,9.