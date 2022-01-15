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Происшествия15 января 2022 16:29

Цунами обрушилось на побережье Японии после извержения подводного вулкана

Волны обрушились на побережье через несколько минут после того, как было обнародовано предупреждение метеорологического управления
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Цунами обрушилось на побережье Японии после извержения подводного вулкана

Цунами обрушилось на побережье Японии после извержения подводного вулкана

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цунами обрушилось на побережье Японии после извержения подводного вулкана у островов Тонга.

Как передает Japan Times, волны обрушились на японское побережье через несколько минут после того, как было обнародовано предупреждение метеорологического управления об опасности цунами. Отмечается, что приход волн подтверждается в районах вдоль побережья, от Тохоку до Окинавы.

Напомним, в субботу, 15 января, главное метеорологическое управление Японии объявило об угрозе цунами высотой до трех метров в стране. Уточнилось, что данное предупреждение действует для японских островов Амами и Токара в Тихом океане.

Угроза цунами после извержения подводного вулкана у островов Тонга была также объявлена на Курильских островах. Как отмечалось, угрозы для населения и территории России нет, а оповещение провели в двух портов в Южно-Курильском и Курильском городских округах.