Цунами обрушилось на побережье Японии после извержения подводного вулкана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цунами обрушилось на побережье Японии после извержения подводного вулкана у островов Тонга.

Как передает Japan Times, волны обрушились на японское побережье через несколько минут после того, как было обнародовано предупреждение метеорологического управления об опасности цунами. Отмечается, что приход волн подтверждается в районах вдоль побережья, от Тохоку до Окинавы.

Напомним, в субботу, 15 января, главное метеорологическое управление Японии объявило об угрозе цунами высотой до трех метров в стране. Уточнилось, что данное предупреждение действует для японских островов Амами и Токара в Тихом океане.

Угроза цунами после извержения подводного вулкана у островов Тонга была также объявлена на Курильских островах. Как отмечалось, угрозы для населения и территории России нет, а оповещение провели в двух портов в Южно-Курильском и Курильском городских округах.