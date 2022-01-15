В Техасе неизвестный захватил заложников в синагоге

Неизвестный захватил заложников в синагоге Фото: REUTERS

В американском городе Колливилль (штат Техас) неизвестный вооруженный мужчина захватил в заложники людей, собравшихся в синагоге – прихожан и раввина, передает телеканал BNO News.

Сколько человек оказалось в заложниках у злоумышленника, пока точно неизвестно. Сообщается, что преступник угрожает расправиться с ними, если кто-то попытается войти в здание.

Городская полиция сообщает, что на месте работает спецназ, спецоперация проводится на улице Плезант Ран. Правоохранители эвакуируют всех жителей соседних домов в расположенных поблизости от синагоги районах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 декабря прошлого года в Техасе неизвестный открыл стрельбу минимаркете, в результате были убиты трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет, еще один ранен. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого – 14-летнего школьника.