Американского подростка подозревают в убийстве троих сверстников

В США задержали подростка по подозрению в убийстве троих сверстников Фото: REUTERS

В американском городе Гарланд (штат Техас) 27 декабря неизвестный открыл стрельбу минимаркете, в результате были убиты трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет, еще один ранен. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого – 14-летнего школьника. Об этом на специальной пресс-конференции сообщил начальник местной полиции Джефф Брайан.

«Мы произвели задержание человека, который, как мы подозреваем, устроил стрельбу. Это 14-летний подросток», - сказал он, добавив, что задержанный находится под стражей, но обвинение ему пока не предъявили.

Брайан также сообщил, что сейчас полиция разыскивает еще одного человека. По его словам, это не подозреваемый, а «лицо, представляющее интерес» для следствия, передает телеканал CNN.

Стоит отметить, что случаи применения огнестрельного оружия в США – не редкость. Так, сайт kp.ru писал о стрельбе на домашней вечеринке в Калифорнии. Это случилось в середине октября в городе Уиттьер, тогда трое подростков получили тяжелые ранения. Раненых доставили в больницу, все были в критическом состоянии, причем самому младшему из них 15 лет, старшему – 19.