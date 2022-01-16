Мужчина, захвативший заложников в синагоге в Техасе, требует выпустить его сестру из тюрьмы

Вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К этому часу стало известно число заложников вооруженного мужчины, захватившего людей в синагоге американского города Колливилль (штат Техас). Злоумышленник удерживает четыре человека – троих прихожан и раввина, передает телеканал ABC News со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По данным собеседника канала, преступник утверждает, что он – родной брат Аафии Сиддики, которую в США подозревали в связях с «Аль-Каидой» (запрещенной в России террористической организацией), женщину приговорили к 86 годам лишения свободы за нападение и покушение на убийство американского солдата.

Мужчина требует немедленно освободить свою сестру из тюрьмы в обмен на жизнь заложников. Он объявил правоохранителям, что «заложил бомбы» в разных местах здания синагоги.

Телеканал отмечает, что полиция официально пока не подтвердила личность преступника, на месте событий продолжается спецоперация спецназа.