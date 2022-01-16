Глава "Нафтогаза" Украины упрекнул Германию за стремление заработать на "Северном потоке - 2"

Глава компании "Нафтогаз" Украины Юрий Витренко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко выразил мнение, что Германия не должна получать выгоду "за счет других европейских стран". Соответствующее заявление он сделал в интервью FAZ.

"Германия получила бы экономические преимущества, если бы благодаря "Северному потоку — 2" стала главным распределительным пунктом российского газа, - подчеркнул Витренко. - Но как ведущая европейская страна ФРГ не может получить краткосрочное экономическое преимущество за счет других европейских стран".

По его словам, тех мощностей, которые может предложить украинский транзит, достаточно для обеспечения потребностей всех европейских стран. В настоящее время потенциал трубопровода используется лишь на четверть, утверждает Витренко.

В то же самое время руководитель "Нафтогаза" признал, что Россия полностью исполняет свои долгосрочные обязательства по поставкам газа в Европу.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что проект строительства газопровода "Северный поток — 2" пока не соответствует требованиям Евросоюза, и именно это, по ее словам, стало причиной приостановки процесса его сертификации.

Бербок добавила, что вопрос о запуске газопровода носит геополитический характер, а "политическая ответственность", по ее мнению, заключается в том, чтобы "обеспечить всем в Европе – независимо от уровня доходов – электричество и отопление", поэтому странам ЕС сообща "необходимо укрепить европейскую энергетическую независимость".