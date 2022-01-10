Глава МИД ФРГ: «Северный поток — 2» пока не отвечает требованиям ЕС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» пока не соответствует требованиям Евросоюза, и именно это, по ее словам, стало причиной приостановки процесса его сертификации.

«Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на «Северный поток – 2». Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен», - сказала в интервью итальянской газете La Stampa глава МИД ФРГ, которая сейчас находится в Риме с официальным визитом.

Анналена Бербок добавила, что вопрос о запуске газопровода носит геополитический характер, а «политическая ответственность», по ее мнению, заключается в том, чтобы «обеспечить всем в Европе – независимо от уровня доходов – электричество и отопление», поэтому странам ЕС сообща «необходимо укрепить европейскую энергетическую независимость».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце декабря Бербок сообщила, что ей с канцлером Германии Олафом Шольцем удалось прийти к общему мнению по вопросу сертификации и запуска газопровода «Северный поток — 2», несмотря на то, что в прошлом они занимали по этому вопросу разные позиции. Теперь, по ее словам, оба считают, что «процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства».

Тогда она также говорила, что при принятии касающихся газопровода решений самую важную роль будет играть энергетическая безопасность, которой в Германии придают большое значение.

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