Антонов заявил, что переговоры России с США и НАТО пока не дали конкретного результата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день рано говорить о конкретных результатах переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов, отметив, что продолжение диалога зависит от ответов на предложения Москвы.

«Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата. Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений», - заявил дипломат в комментарии для журнала Neewsweek. Текст российское диппредставительство разместило в Facebook.

Посол сообщил, что на основе ответных документов российская сторона будет принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы. По его словам, Москва готова к обсуждению встречных предложений.

Антонов также обратил внимание на то, что продвижение НАТО на Восток представляет собой одну из главных угроз для национальной безопасности России, поскольку сокращается подлетное время к европейской части страны.

Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и НАТО готовы провести новые переговоры с Москвой по гарантиям безопасности в Европе. Ранее американская сторона пообещала предоставить письменный ответ на предложения России.