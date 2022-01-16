Более 1,3 тысячи единиц оружия было похищено во время беспорядков в Алма-Ате

Митинги в Казахстане начались 2 января и за несколько дней переросли в массовые беспорядки Фото: REUTERS

Начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов рассказал о количестве похищенного оружия в ходе беспорядков в городе. Итоги он подвел в ходе брифинга с журналистами, который прошел в воскресенье, 16 января.

По словам Таймерденова, участники беспорядков захватили несколько оружейных магазинов Алма-Аты. В ходе нападений ими было похищено более 1,3 тысячи единиц оружия.

"Группы террористов захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. Было похищено 1 347 единиц оружия", - приводит слова Таймерденова ТАСС.

Также начальник департамента полиции отметил, что в результате беспорядков в Алма-Ате погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания с руководством силовых структур государства поручил ускорить работу по созданию сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформе системы нацбезопасности.