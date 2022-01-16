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В мире16 января 2022 15:23

В Германии назвали отключение России от SWIFT "атомной бомбой для рынка"

Лидер немецкой партии ХДС заявил о серьезных последствиях для мировой торговли при отключении России от SWIFT
Наталья СМИРНОВА
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Будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц

Будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц

Фото: REUTERS

Будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц прокомментировал предложение американских сенаторов ввести новые санкции против России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Один из пунктов ограничительных мер предусматривает ограничение российского доступа к международной межбанковской системе SWIFT.

Как отметил Мерц в разговоре с журналистами DPA, сомнение в системе SWIFT может быть "атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг". По его мнению, если подобные санкции будут реализованы, это приведет к глобальному экономическому спаду для мировых экономик.

"Это затронуло бы Россию. Но нам бы это также нанесло значительный ущерб как крупной экспортной державе", - заявил Мерц.

Как ранее писал сайт kp.ru, это не первое мнение немецких политиков, высказанное по поводу гипотетического отключения России от SWIFT. До этого глава Восточного комитета экономики ФРГ Оливер Хермес заявил, что если Россию отключат от Международной платежной системы SWIFT, от этого шага пострадают страны Запада.