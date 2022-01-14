В Германии считают, что отключение России от SWIFT навредит Западу

В Германии объяснили, как отключение России от SWIFT ударит по Западу Фото: Shutterstock

Глава Восточного комитета экономики ФРГ Оливер Хермес заявил, что если Россию отключат от Международной платежной системы SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), от этого шага пострадают страны Запада.

«Россия гораздо больше интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран. Поэтому ее отключение от SWIFT и у нас создаст значительные проблемы на рынке», - пояснил немецкий эксперт в интервью Wirtschafts Woche.

По его мнению, если Россию все-таки отключат от международной системы платежей, то Москва усилит свои экономические связи с Китаем, что совсем невыгодно Западу, причем особенно пострадают банки.

«Западные банки и кредитные институты потеряют миллиарды, а деловые контакты будут настолько усложнены, что многие сделки потеряют смысл», - подчеркнул Хермес.

Стоит отметить, что ранее об этом же предупреждал министр финансов России Антон Силуанов. Напомним, как писал сайт kp.ru, идея отключить нашу стану от платежной системы SWIFT пока не встретила поддержки в Европе.

В конце прошлого года украинский экономист Александр Хмелевский заявил, что угрозы США отключить Россию от SWIFT бессмысленны. Он объяснил, что исключение кого-либо из участников системы невозможно по желанию только одной стороны. К тому же, даже после совместного решения стран Евросоюза вправе пойти на такой шаг только банковское объединение. Хмелевский добавил, что отключение РФ от SWIFT экономически невыгодно, поскольку российские банки платят немалые членские взносы.

МЕЖДУ ТЕМ

Начальник Генштаба: Информация в СМИ якобы о вторжении России на Украину –ложь

Валерий Герасимов рассказал о ядерной триаде России и заверил иностранных военных атташе, что оснащение армии исключает возможность нанесения ущерба безопасности нашей страны (подробности).