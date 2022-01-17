В "Векторе" рассказали, на какой поверхности «омикрон» гибнет быстрее всего Фото: Иван МАКЕЕВ

Способность штамма коронавирусной инфекции "омикрон" к заражению на различных поверхностях со временем снижается. Причем, быстрее всего этот вариант ковида теряет свою активность на керамике, сообщили эксперты научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

- Быстрее всего вирус инактивируется на керамике – жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа, - заявили ученые.

Для определения заразности "омикрона" специалисты провели несколько экспериментов. Они изучали жизнеспособность вируса на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях относительной влажности воздуха (30-40%) и температуры (26-28 градусов), пишут РИА Новости.

Сейчас в России продолжается кампания по вакцинации граждан. Жители регионов могут бесплатно поставить прививку и защитить себя от рисков тяжелого течения болезни. Накануне Голикова назвала три российских региона, которые почти достигли отметки в 80% по уровню коллективного иммунитета. Это Тува, Липецкая область и Подмосковье.