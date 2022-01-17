В Госдуму внесли законопроект о полном освобождении ветеранов ВОВ от оплаты коммуналки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты от партии ЛДПР внесли в Государственную думу РФ законопроект, который предлагает освободить ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны от оплаты коммунальных платежей с 1 июля 2022 года.

- Отдавая дань глубокого уважения инвалидам и ветеранам ВОВ ...., которых с каждым годом остается с нами все меньше, ... предлагается сделать меры соцподдержки в виде компенсации в размере 100% расходов на оплату жилых помещений, взноса на капремонт и коммунальных услуг, - говорится в пояснительной записке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ярослав Нилов.

В случае принятия данной инициативы дополнительные расходы из средств федерального бюджета на финансирование проекта в 2022 году составят 575 миллионов рублей.

Напомним, в прошлом году инвалиды и участники ВОВ получили дополнительные выплаты ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. Данная выплата касалась и тех ветеранов, которые имеют российское гражданство, но проживают на территории Латвии, Литвы и Эстонии.