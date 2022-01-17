Читатели Die Welt раскритиковали требования посла Украины в ФРГ о поставках оружия Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на опубликованный материал, посвященный высказываниям посла Украины в Германии Андрея Мельника по вопросу поставок вооружений Берлином.

Дипломат в беседе с dpa заявил о разочаровании, что Берлин не планирует передавать украинкой стороне оружие для обороны. Он также призвал правительство Германии и лично главу МИД Анналену Бербок пересмотреть эту позицию.

В комментариях с заметке с его высказываниями немецкие читатели возмутились его словам.

- Украинскому послу нужно выучить слово "просить". Требовать Украине нечего ....Я очень часто слышу, что от Германии чего-то требуют. Как насчет "мы просим"?.... - пишут граждане под публикацией.

Напомним, накануне о невозможности решить конфликт на Украине военными методами заявили в кабинете министров ФРГ. Такое заявление в понедельник 10 января в кабмине сделали после требования посла Украины в ФРГ Андрея Мельника поставить Киеву оружие.

До этого российская сторона неоднократно заявляла, что ни для кого не представляет угрозы, а также не намерена "нападать" на Украину. Что касается перемещения войск, то в Кремле и Украине, и западным представителям объясняли: РФ перемещает своих военных на территории своего государства.