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Здоровье17 января 2022 3:12

Британский врач Аслам предупредила, что конъюнктивит может быть признаком заражения "омикроном"

Эксперт считает, что при "омикроне" конъюнктивит может быть даже при бессимптомном течении заболевания
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Британский врач Аслам предупредила, что конъюнктивит может быть признаком заражения "омикроном"

Британский врач Аслам предупредила, что конъюнктивит может быть признаком заражения "омикроном"

Фото: Shutterstock

Конъюнктивит может свидетельствовать о заражении человека штаммом коронавируса "омикрон". Об этом заявила британский врач, терапевт Нина Аслам. Ее слова приводит Express.

По мнению специалиста, в глазах есть определенные клеточные рецепторы, при помощи которых коронавирус может проникать в организм. Они располагаются в клетках, которые выстилают сетчатку, белок глаза и веки.

При этом Аслам полагает, что конъюнктивит может проявиться даже если коронавирус протекает в бессимптомной форме.

Напомним, в России количество случаев заболевания штаммом коронавируса "омикрон" выросло в период новогодних праздников в три раза. По данным на 11 января, было выявлено 305 случаев заражения.

При этом, по данным на конец декабря 2021 года, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России по итогам выходных дней превысил 61%.