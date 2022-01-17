Британский врач Аслам предупредила, что конъюнктивит может быть признаком заражения "омикроном" Фото: Shutterstock

Конъюнктивит может свидетельствовать о заражении человека штаммом коронавируса "омикрон". Об этом заявила британский врач, терапевт Нина Аслам. Ее слова приводит Express.

По мнению специалиста, в глазах есть определенные клеточные рецепторы, при помощи которых коронавирус может проникать в организм. Они располагаются в клетках, которые выстилают сетчатку, белок глаза и веки.

При этом Аслам полагает, что конъюнктивит может проявиться даже если коронавирус протекает в бессимптомной форме.

Напомним, в России количество случаев заболевания штаммом коронавируса "омикрон" выросло в период новогодних праздников в три раза. По данным на 11 января, было выявлено 305 случаев заражения.

При этом, по данным на конец декабря 2021 года, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России по итогам выходных дней превысил 61%.