Австралийский регулятор признал "Спутник V" препаратом для подтверждения статуса вакцинации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA) рекомендовало правительству страны признать у прибывающих граждан других государств вакцинацию, сделанную российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом говорится в заявлении регулятора, опубликованном в понедельник, 17 января.

«TGA постановляет, что вакцина против COVID-19 [российского] Центра им. [Н. Ф.] Гамалеи "Спутник V" будет признана для подтверждения статуса вакцинации прибывших путешественников», - говорится в сообщении регулятора.

Уточняется, что на прошлой неделе Управление терапевтических товаров получило дополнительную информацию, в том числе сообщение о том, что российская вакцина «обеспечивает защиту», а также уменьшает вероятность передачи COVID-19 другим людям. Данные исследования предоставило правительство РФ при содействии австралийского посольства в Москве.

Напомним, накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил всю затребованную организацией документацию по российской вакцине «Спутнику V». Ожидается, что инспекции пройдут в феврале этого года.