Россия предоставила ВОЗ всю документацию по «Спутнику V»

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович Фото: ТАСС

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил всю затребованную специалистами ВОЗ документацию по российской вакцине против коронавируса «Спутнику V».

«30 декабря фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, которая требовалась. Мы ожидаем, что в феврале пройдут инспекции», - сказала Вуйнович в субботнем эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года в ВОЗ объяснили задержку с признанием нашей вакцины проверкой технологических процессов.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Всемирная организация здравоохранения – «это довольно бедная, если не сказать нищая организация» с мизерным бюджетом, которая зависит от западных стран. Поэтому, по его словам, ВОЗ поспешно одобряет американские вакцины против коронавируса ради прибыли.

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