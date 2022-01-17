МВД Австралии разрешило въезд в страну вакцинированным "Спутником V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел Австралии разрешило въезд в страну привитым двумя дозами российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в понедельник, 17 января.

На сайте МВД Австралии 17 января появилось обновление по статусу вакцин, которые признаются при въезде в страну. В списке «одобренных или признанных вакцин», разрешенных в качестве основания для подтверждения статуса вакцинации от коронавирусной инфекции, значится и российский препарат «Cпутник V».

Напомним, сегодня, 17 января, Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA) рекомендовало правительству признать у прибывающих граждан других государств вакцинацию, сделанную «Спутником V». Как отмечалось, на прошлой неделе регулятор получил дополнительную информацию, в том числе сообщение о том, что российская вакцина «обеспечивает защиту», а также уменьшает вероятность передачи коронавирусной инфекции другим людям.