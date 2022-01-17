Новая версия: к ограблению вдовы Градского могут быть причастны домработники

к ограблению вдовы Градского могут быть причастны домработники Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Марина Коташенко самостоятельно перевезла деньги из квартиры в Козицком переулке в загородный дом

16 января в криминальные сводки попала вдова Александра градского Марина Коташенко. Ее ограбили на 100 миллионов рублей. Сейчас полицейские разбираются в этой истории, версии рассматриваются разные: от наводки до инсценировки.

Как сообщили источники сайту mk.ru, не исключено, что преступники получили информацию от домработников. Марина хранила деньги не в сейфе, а просто под кроватью и, вполне возможно, кто-то из прислуги помог устроить ограбление.

О том, что Александр Градский имеет внушительное состояние знали многие, да и он сам не скрывал, что квартира в Козицком переулке – это своеобразный сейф, где лежат сбережения. Они находились просто в буфете, сейфом он почему-то не пользовался.

Градский даже смеялся, что деньги уже не влезают в буфет и буквально вываливаются оттуда. Журналисты не раз рассказывали об этом.

Видимо, после смерти музыканта вдова решила провести некоторые манипуляции с деньгами. Она никого не впускала в квартиру, сама собрала наличность в сумки и перевезла в загородный дом.

Но и там не положила сбережения в сейф, а предпочла оставить их под кроватью. Откуда деньги и забрали преступники.

Напомним, накануне трое преступников инсценировали ДТП с машиной Коташенко. Как только она остановила машину, к ней подсели вооруженные люди и потребовали вернуться домой.

Там они забрали деньги и заставили отвезти их до Апрелевки. Жертву предупредили - если Марина позвонит в полицию, они вернутся и убьют ее. Отойдя от шока, женщина все-таки обратилась в правоохранительные органы. Это произошло через семь часов после случившегося.

Подобная медлительность и натолкнула на мысли, что возможно произошла инсценировка ограбления. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».