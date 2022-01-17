В сетях российских компаний и госучреждений обнаружены тысячи опасных уязвимостей

Positive Technologies нашла тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компаний Фото: REUTERS

Десятки тысяч опасных уязвимостей обнаружили при сканировании сетевых узлов в инфраструктуре российских компаний и госучреждений. Об этом говорится в исследовании российской компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies, которая проверила сети 15 тысяч учреждений науки и образования, телекоммуникационных компаний и финансовых организаций.

«В ходе сканирований в среднем в рамках одного пилотного проекта было выявлено 31 066 уязвимостей, при этом критически опасные уязвимости были обнаружены на всех пилотных проектах», - говорится в сообщении компании.

Специалисты назвали «крайне опасными» свыше 800 уязвимостей в инфраструктуре компаний. В Positive Technologiesя заявили, что именно такие уязвимости либо используются при кибератаках, либо будут использованы в скором времени. Эксперты призвали устранить эти недостатки в первую очередь.

Как отметила аналитик Positive Technologies Яна Юракова, на приоритет устранения уязвимости влияют две группы факторов: значимость и доступность для злоумышленника актива, на котором обнаружена уязвимость, и степень опасности уязвимости и вероятность того, что злоумышленник ее проэксплуатирует.

«Нередко специалисты по безопасности забывают про первую группу факторов и руководствуются только второй», - добавил аналитик.

Напомним, ранее аналитики компании ESET рассказали, что Россия вошла в число мировых лидеров по числу хакерских угроз для пользователей операционной системы Android.