Мэр украинского города Шостка назвал "сумасшедшей" стоимость газа в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога возмутился высокими ценами на голубое топливо, назвав такую стоимость «сумасшедшей». По его словам, текущий отопительный сезон проходит сложно, поскольку гражданам приходится переплачивать за транспортировку газа и обогрев.

«Отопительный сезон чрезвычайно сложный, цена на газ сумасшедшая ... Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев. И это людей волнует», - заявил украинский градоначальник в эфире телеканала «Наш».

Напомним, ранее украинский экономист Юрий Атаманюк заявил, что все проблемы с транзитом газа в страны Европейский союза, которые могут грозить Украине из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», Киев создал себе сам. По его словам, все поняли, что незалежная стала ненадежным партнером, что в итоге стало причиной строительства транзитных «потоков» в обход украинской территории. Он напомнил, что первый газотранспортный поток «Ямал - Европа» в обход Украины начали строить еще в 1994 году.