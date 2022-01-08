Украинский экономист заявил, что Киев сам виноват во всех проблемах страны с газом

В Киеве признали, что Украина сама виновата в энергетическом кризисе Фото: REUTERS

Украинский экономист Юрий Атаманюк заявил, что все проблемы с транзитом газа в страны Евросоюза, которые могут грозить Незалежной из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», Киев создал себе сам.

«Первый газотранспортный поток («Ямал — Европа») в обход Украины начали строить в 1994 году, когда Россия и Германия предложили (украинской стороне – прим. ред.) создать газотранспортный консорциум», - напомнил специалист в эфире телеканала «Наш».

Атаманюк рассказал, что тогда предлагалось объединить поставщика, транзитера и основного потребителя «голубого топлива» в Европе, что гарантировало бы заполнение газопровода на 100%, однако украинская сторона отказалась.

«Почему не пошли на это? Потому что воровать же надо, надо было воровать газ из трубы, постоянно об этом были скандалы. Это невозможно без высшего руководства страны. И нужно было воровать деньги из «Нафтогаза», это всегда был бизнес президентов», - заявил экономист.

В результате, по его словам, еще тогда все поняли, что Украина – ненадежный партнер, что в итоге и стало причиной строительства транзитных «потоков» в обход территории Незалежной.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце декабря глава «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, как Киев собирается помешать запуску «Северного потока – 2». Между тем, на днях российский сенатор Алексей Пушков заявил, что воровство российского газа на Украине приведет к концу транзита через эту страну.