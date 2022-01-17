В центре Гамалеи ожидают снижение заболеваемости «Омикроном» в России к концу января Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость омикрон-штаммом коронавирусной инфекции в России может снизиться уже к концу этого месяца, считают Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Вирусолог Центра, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что ожидает снижение показателей заболеваемости штаммом «Омикрон» в январе-феврале 2022 года, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее ученые Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) заявили, что пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон» в России может произойти 22 января этого года. Как ожидают вирусологи IHME, пик нагрузки на здравоохранение произойдет 9 февраля 2022, когда потребует 133,2 тысячи коек, что сравнимо с загрузкой больниц в ноябре 2021 года.