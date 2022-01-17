Мужчина, устроивший перепалку в московском автобусе, принес извинения

Мужчина, устроивший словесную перепалку с другими пассажирами в автобусе в Москве, сообщил на допросе, что был «резок» в своих высказываниях «в сторону русской нации», и принес извинения за произошедшие.

«В автобусе произошел словесный конфликт, где я был резок в высказываниях в сторону русской нации, о чем я искренне сожалею», - приводит РИА Новости слова мужчины.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, где мужчина вступает в конфликт с пассажирами московского автобуса. Как писал сайт kp.ru, на произошедшие обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов, отметив, что поведение молодого человека должны оценить правоохранительные органы, а сам он должен принести извинения за свое поведение.

Столичный главк Следственного комитета завел уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды.

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