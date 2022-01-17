Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за выдачу ссылок на запрещенные в России сайты Фото: REUTERS

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 4 миллиона рублей за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым запрещен на российской территории. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

Как передает ТАСС, в пресс-службе сообщили, что судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района признал компанию виновной по ч. 2.1. ст. 13.40 КоАП РФ «Повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России». В итоге Google был назначен штраф в размере 4 миллионов рублей.

В Роскомнадзоре сообщил, что с начала текущего года в отношении Google составлено 16 протоколов за данные нарушения.

Напомним, ранее Роскомнадзор сообщил, что Google, Facebook и Whatsapp оплатили 22 млн рублей штрафов за нарушение законодательства о локализации данных российских граждан. Как уточнялось, штраф не оплатил Twitter.