Google, Facebook и Whatsapp оплатили 22 млн рублей штрафов за нарушение законов России Фото: REUTERS

Руководство компаний Google, Facebook и Whatsapp оплатили штрафы на сумму 22 миллиона рублей за нарушения законодательства о локализации данных российских граждан. Об этом в среду, 12 января, сообщил Роскомнадзор.

«Google, WhatsApp и Facebook оплатили назначенные судом штрафы в размере 22 млн рублей. Twitter штраф не оплатил», - приводит ТАСС заявление ведомства.

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что Telegram полностью погасил задолженность по штрафам после запуска процедуры принудительное взыскание Федеральной службой судебных приставов России. Уточнялось, что в общей сложности мессенджер выплатил 15 миллионов рублей, и после проведения данных выплат открытых исполнительных производств в отношении компании не было. Однако, как писал сайт kp.ru, сегодня, 12 января, появилось сообщение приставы завели в отношении мессенджера новые дела о принудительном взыскании штрафов на общую сумму в 11 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный в России контент.