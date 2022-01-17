Вторичное жилье в России подорожало в 2021 году на 19% Фото: Артем КИЛЬКИН

Квартиры на рынке вторичного жилья в России подорожали за 2021 год на 19%. Сейчас за квадратный метр на «вторичке» нужно отдать в среднем 82 тысячи рублей.

Как следует из данных сервиса поиска недвижимости «Мир квартир», больше всего вторичное жилье подорожало в Сочи и Краснодаре – на 82,2% и 63,6%. Это произошло из-за введения моратория на строительство новых домов, вследствие которого вырос спрос на вторичном рынке.

В Московской области цены на вторичное жилье увеличились на 42%, в Севастополе – на 41%, Калининграде – на 39%, Ленинградской области – на 37%. Наименьший рост на «вторичку» зафиксирован в Архангельске – 7%, Нижнем Тагиле – 10%, Екатеринбурге и Владивостоке ан 13%.

Что касается Москвы, то в столице квадратный метр на вторичном рынке подорожал на 19% и вырос до 296,1 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге вторичное жилье выросло в цене на 26% – до 173,6 тысячи рублей.