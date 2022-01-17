Посольство Казахстана не подтвердило пребывание Назарбаева в ОАЭ Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится на родине, рассказали в посольстве республики в Объединенных Арабских Эмиратах. Ранее появилась информация о прибытии в из ОАЭ в Киргизию частного самолета, якобы принадлежащего семье политика.

«Согласно последнему сообщению, озвученному его пресс-секретарем, Назарбаев находится в Казахстане», – сообщили РИА Новости в казахстанском посольстве.

Как писал сайт kp.ru, ранее посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов заявил, что Назарбаев находится в столице республики Нур-Султане.

Напомним, по словам пресс-секретаря президента Казахстана Айдоса Укибая, бывший президент песпублики сам передал пост председателя Совета Безопасности страны действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

Политолог Ермухамет Ертысбаев выразил мнение, что Назарбаев не появлялся на публике и не делал публичных заявлений о протестах в стране из-за болезни.