Лавров: для Украины не может быть никакого плана "Б", только Минские соглашения

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина обязана соблюдать Минские соглашения. Как подчеркнул дипломат, никакого "плана "Б" в этом вопросе у Киева быть не может.

"Для украинского режима никакого плана "Б" быть не может, есть только минские соглашения, которые Киев обязан досконально выполнить", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в понедельник, 17 января.

Дипломат также высказал опасение, что под обсуждением с Хорватией опыта реинтеграции национальных меньшинств Украина понимает не создание для людей особых условий, а использование опыта военных действий, от которых Хорватия страдала в 1990-е. По мнению Лаврова, Украина может рассматривать такой вариант развития событий.

"Такие возможные намерения. Надеюсь, что до этого не дойдет, но они достаточно опасны, особенно на фоне заявлений президента Украины [Владимира] Зеленского о том, что кто из граждан Украины ощущает себя русским, пусть убирается в Россию", - резюмировал глава МИД.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что на сегодняшний день Киев находится под внешним управлением Вашингтона, который "вполне в состоянии заставить киевский режим выполнить Минские соглашения". По его словам, эта тема обсуждалась, и российская сторона видела понимание этой ситуации со стороны США.