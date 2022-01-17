Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика17 января 2022 12:54

Лавров: для Украины не может быть никакого плана "Б", только Минские соглашения

Дипломат подчеркнул, что соглашения необходимо выполнить досконально
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
Глава российского МИД Сергей Лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина обязана соблюдать Минские соглашения. Как подчеркнул дипломат, никакого "плана "Б" в этом вопросе у Киева быть не может.

"Для украинского режима никакого плана "Б" быть не может, есть только минские соглашения, которые Киев обязан досконально выполнить", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в понедельник, 17 января.

Дипломат также высказал опасение, что под обсуждением с Хорватией опыта реинтеграции национальных меньшинств Украина понимает не создание для людей особых условий, а использование опыта военных действий, от которых Хорватия страдала в 1990-е. По мнению Лаврова, Украина может рассматривать такой вариант развития событий.

"Такие возможные намерения. Надеюсь, что до этого не дойдет, но они достаточно опасны, особенно на фоне заявлений президента Украины [Владимира] Зеленского о том, что кто из граждан Украины ощущает себя русским, пусть убирается в Россию", - резюмировал глава МИД.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что на сегодняшний день Киев находится под внешним управлением Вашингтона, который "вполне в состоянии заставить киевский режим выполнить Минские соглашения". По его словам, эта тема обсуждалась, и российская сторона видела понимание этой ситуации со стороны США.