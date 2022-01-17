Лавров: США распространили полную дезинформацию о якобы готовившимся Россией "вторжении" на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон распространил полную дезинформацию о якобы готовящейся Москвой провокации для «вторжения» на Украину. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Не забудем о том, что американские официальные лица сказали насчет так называемой "темы вторжения", распространив полную дезинформацию, что мы готовим чуть ли не провокацию с нападением на русскоязычное население», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД РФ также пошутил о 18 вариантах ответов на действия России, о которых говорила пресс-секретарь Госдепартамента США Виктория Нуланд. «Вроде бы, у США 17 специальных и разведывательных служб. Может быть, вот 17 плюс Госдепартамент – 18 сценариев», - предположил он.

Лавров отметил, что на сегодняшний день Киев находится под внешним управлением Вашингтона, который «вполне в состоянии заставить киевский режим выполнить Минские соглашения». По его словам, эта тема обсуждалась, и российская сторона видела понимание этой ситуации со стороны США. «Надеюсь, что американские коллеги займутся», - добавил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что «вторжения» России на Украину можно ожидать уже в этом месяце или в феврале этого года. При этом в Кремле ни раз заявляли, что Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск происходит только на российской территории. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя новые публикации в западных СМИ о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе, назвал подобные заявления голословными.