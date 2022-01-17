Путин поручил не допускать переселения людей из аварийных домов в непригодные для жизни

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил не допускать случаев переселения граждан из аварийного жилья в дома, которые не соответствуют современным требованиям. За тем, чтобы этого не случилось, будут следить правительство и Общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию".

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, ответственные за реализацию проекта должны принять меры по недопущению ситуаций с переселением из аварийных домов в дома, непригодные для жизни.

Также Путин поручил не допустить включения аварийных многоквартирных домов в региональные программы капитального ремонта, сообщается на сайте Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин попросил учесть интересы жителей сносимых домов при постройке новых кварталов. Президент отметил, что решать вопросы расселения - непростая работа.