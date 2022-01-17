Госспецсвязи Украины сообщила о хакерской атаке на сайты госструктур

Предыдущая хакерская атака на ряд правительственных сайтов Украины прошла 14 января Фото: REUTERS

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила о новой хакерской атаке на сайты госструктур. Она произошла в понедельник, 17 января, и аналогична предыдущей - 14 января хакеры также атаковали важные для властей страны порталы, в том числе МИД и Минобразования. Временно было недоступно также приложение госуслуг "Дия".

Как сообщили в Госспецсвязи, новая атака произошла около 8 часов утра. Она началась с форума ProZorro Infobox.

"Сегодня в 8 часов утра на странице форума ProZorro Infobox появилось сообщение, аналогичное тем, что были использованы во время кибератаки на другие государственные сайты 14 января. Страница отключена, а специалисты проводят расследование и работают над оперативным возобновлением работы форума", - сообщается на сайте структуры.

На этот раз нарушений в работе сайтов удалось избежать, отмечается в сообщении Госспецсвязи.

Как ранее писал сайт kp.ru, десятки тысяч опасных уязвимостей обнаружили при сканировании сетевых узлов в инфраструктуре российских компаний и госучреждений. Об этом говорится в исследовании российской компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies, которая проверила сети 15 тысяч учреждений науки и образования, телекоммуникационных компаний и финансовых организаций.