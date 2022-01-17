Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика17 января 2022 13:48

Госспецсвязи Украины сообщила о хакерской атаке на сайты госструктур

На этот раз нарушений в работе сайтов удалось избежать
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Предыдущая хакерская атака на ряд правительственных сайтов Украины прошла 14 января

Предыдущая хакерская атака на ряд правительственных сайтов Украины прошла 14 января

Фото: REUTERS

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила о новой хакерской атаке на сайты госструктур. Она произошла в понедельник, 17 января, и аналогична предыдущей - 14 января хакеры также атаковали важные для властей страны порталы, в том числе МИД и Минобразования. Временно было недоступно также приложение госуслуг "Дия".

Как сообщили в Госспецсвязи, новая атака произошла около 8 часов утра. Она началась с форума ProZorro Infobox.

"Сегодня в 8 часов утра на странице форума ProZorro Infobox появилось сообщение, аналогичное тем, что были использованы во время кибератаки на другие государственные сайты 14 января. Страница отключена, а специалисты проводят расследование и работают над оперативным возобновлением работы форума", - сообщается на сайте структуры.

На этот раз нарушений в работе сайтов удалось избежать, отмечается в сообщении Госспецсвязи.

Как ранее писал сайт kp.ru, десятки тысяч опасных уязвимостей обнаружили при сканировании сетевых узлов в инфраструктуре российских компаний и госучреждений. Об этом говорится в исследовании российской компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies, которая проверила сети 15 тысяч учреждений науки и образования, телекоммуникационных компаний и финансовых организаций.