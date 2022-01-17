Порошенко считает, что дело против него сфальсифицировано Фото: REUTERS

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который прибыл в Киев на судебные слушания против него, заявил в суде о фальсификации уголовного дела о поставках угля из Донбасса.

Политик сказал, что не считает себя виновным. Он также попросил суд вернуть в прокуратуру ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о государственной измене. Как заявил Порошенко, ходатайство прокуратура всего лишь «макулатура и туалетная бумага», в которой «нет ничего».

Напомним, в понедельник, 17 января, бывший президент Украины вернулся в Киев и прибыл в суд, где рассматривается дело о госизмене. Как писал сайт kp.ru, самолет авиакомпании Wizz Air, на борту которого находился Порошенко, прилетел на Украину из Варшавы. Сообщалось, что силовики забрали у него паспорт при прохождении контроля в аэропорту. Политик заявил, что пограничники пытаются не впустить его в страну, однако позже он все же вышел из таможенной зоны. Перед вылетом в Киев он заявлял, что не опасается ареста, указывая, что на его стороне украинский народ.