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В мире17 января 2022 13:30

Порошенко считает, что дело против него сфальсифицировано

Он также попросил суд вернуть прокуратуре ходатайство об избрании ему меры пресечения
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Порошенко считает, что дело против него сфальсифицировано

Порошенко считает, что дело против него сфальсифицировано

Фото: REUTERS

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который прибыл в Киев на судебные слушания против него, заявил в суде о фальсификации уголовного дела о поставках угля из Донбасса.

Политик сказал, что не считает себя виновным. Он также попросил суд вернуть в прокуратуру ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о государственной измене. Как заявил Порошенко, ходатайство прокуратура всего лишь «макулатура и туалетная бумага», в которой «нет ничего».

Напомним, в понедельник, 17 января, бывший президент Украины вернулся в Киев и прибыл в суд, где рассматривается дело о госизмене. Как писал сайт kp.ru, самолет авиакомпании Wizz Air, на борту которого находился Порошенко, прилетел на Украину из Варшавы. Сообщалось, что силовики забрали у него паспорт при прохождении контроля в аэропорту. Политик заявил, что пограничники пытаются не впустить его в страну, однако позже он все же вышел из таможенной зоны. Перед вылетом в Киев он заявлял, что не опасается ареста, указывая, что на его стороне украинский народ.