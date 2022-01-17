Президент Казахстана снял с должности спецпредставителя по Байконуру Серика Сулейменова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от занимаемой должности специального представителя президента на комплексе "Байконур" Серика Сулейменова. Соответствующее распоряжение глава государства подписал в понедельник, 17 января.

В сообщении, распространенном пресс-службой Токаева, не называются причины увольнения Сулейманова. Кто займет пост специального представителя президента на комплексе "Байконур" пока также неизвестно.

Сулейманов работал спецпредставителем президента на Байконуре с апреля 2020 года. Также он занимает пост замгубернатора Кызылординской области Казахстана.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что на космодроме Байконур не будут рады новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову - он известен своими антироссийскими заявлениями, ему запрещен въезд на территорию Российской Федерации.