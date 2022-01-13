Рогозин: На Байконуре не рады министру информации Казахстана Умарову Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что на космодроме Байконур не будут рады новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.

- На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем, - написал он в своем Телеграм-канале.

Умаров известен своими антироссийскими заявлениями, ему запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Глава госкорпорации ранее рассказывал об обстановке в казахском городе Байконур и на расположенном рядом космодроме. По его словам, никаких беспорядков не возникает. Тогда же сообщалось, что на Байконуре усилили охрану целого ряда стратегических объектов, в том числе аэропорта и стартовых комплексов.

12 января Россотрудничество отказывается работать с новым министром информации Казахстана Аскаром Умаровым. По словам главы ведомства Евгения Примакова, это решение связано с русофобской риторикой Умарова и высказываниях, в которых тот нелестно отзывается о русских.