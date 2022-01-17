МИД Грузии: НАТО не изменит планов по принятию страны в альянс, несмотря на требования России

В 2008 году прошел саммит НАТО о членстве Грузии Фото: Дарья АСЛАМОВА

В понедельник, 17 января, в Брюсселе прошла встреча постпредов 14 стран НАТО. Вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани по итогам мероприятия отметил, что альянс не планирует менять своей позиции по поводу членства Грузии в организации.

Как отметил Залкалиани, в ходе переговоров представители НАТО выразили свою позицию о том, что членство Грузии в альянсе по-прежнему возможно.

"Важно, что натовские партнеры еще раз озвучили позицию о том, что они едины, и в походах, касающихся членства Грузии в НАТО, ничего не меняется, несмотря на ту острую риторику, которая исходит от Российской Федерации и которая противоречит международным принципам", - цитирует Залкалиани ТАСС.

По словам министра, решение саммита 2008 года, на котором присоединение Грузии к НАТО было одобрено, не будет пересмотрено.

Как ранее писал сайт kp.ru, представители НАТО не пришли к единому мнению по переговорам с Россией о гарантиях безопасности, а некоторых европейских союзников беспокоят выдвинутые американцами идеи, пишет в своей публикации для The Wall Street Journal журналист Джеймс Марсон.