The Wall Street Journal: в НАТО нет единого мнения по переговорам с Россией

Прямые переговоры России и США о гарантиях безопасности беспокоят американских союзников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители НАТО не пришли к единому мнению по переговорам с Россией о гарантиях безопасности, а некоторых европейских союзников беспокоят выдвинутые американцами идеи, пишет в своей публикации для The Wall Street Journal журналист Джеймс Марсон.

К общему недовольству европейцев по поводу переговоров с Россией без участия союзников добавилось беспокойство по поводу некоторых идей, озвученных американской стороной.

"За кулисами некоторые союзники оказались обеспокоены несколькими идеями, выдвинутыми американскими официальными лицами на переговорах с российскими коллегами до того, как они были озвучены союзникам, - пишет Марсон. - По их словам, некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из средств массовой информации".

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не намерена идти на уступки в диалоге по гарантиям безопасности.

По его словам, Россия продолжит настаивать на правовых гарантиях нерасширения НАТО на Восток, а также отказе от размещения ударных вооружений у российских границ.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ считает приоритетом переговоры с США по гарантиям безопасности. Диалог с НАТО по этому вопросу можно реализовать позднее, считает дипломат