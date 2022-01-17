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Здоровье17 января 2022 15:24

Минздрав рекомендует отказаться от крещенских купаний после прививки от COVID-19

Тем, у кого прошло менее недели после прививки от коронавируса, Минздрав советует не купаться на Крещение
Мария ПАВЛОВА
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Медики рекомендуют воздержаться от крещенских купаний тем, кто привился от ковида менее чем за семь дней до того.

Медики рекомендуют воздержаться от крещенских купаний тем, кто привился от ковида менее чем за семь дней до того.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отказаться от крещенских купаний советуют специалисты Минздрава Московской области тем людям, кто недавно вакцинировался от коронавирусной инфекции. На сайте ведомства сообщается, что воздержаться от купания в проруби стоит тем, кто сделал прививку менее, чем за семь дней до того, как планирует окунуться.

Также Минздрав напоминает, что в прорубь нельзя окунаться людям с обострениями хронических болезней, а также тем, кто недавно переболел или еще болеет ОРВИ, температурит, страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, почек, нервной системы и ЖКТ, сахарным диабетом. Рекомендуется воздержаться от крещенских купаний детям и беременным женщинам.

Ранее на kp.ru сообщалось, что медики предупреждают переболевших коронавирусной инфекцией о риске внезапной смерти при окунании в прорубь.

О том, можно ли заразиться «омикроном» в крещенской проруби, читайте здесь на kp.ru.