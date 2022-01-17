Минздрав рекомендует отказаться от крещенских купаний после прививки от COVID-19

Медики рекомендуют воздержаться от крещенских купаний тем, кто привился от ковида менее чем за семь дней до того. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отказаться от крещенских купаний советуют специалисты Минздрава Московской области тем людям, кто недавно вакцинировался от коронавирусной инфекции. На сайте ведомства сообщается, что воздержаться от купания в проруби стоит тем, кто сделал прививку менее, чем за семь дней до того, как планирует окунуться.

Также Минздрав напоминает, что в прорубь нельзя окунаться людям с обострениями хронических болезней, а также тем, кто недавно переболел или еще болеет ОРВИ, температурит, страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, почек, нервной системы и ЖКТ, сахарным диабетом. Рекомендуется воздержаться от крещенских купаний детям и беременным женщинам.

Ранее на kp.ru сообщалось, что медики предупреждают переболевших коронавирусной инфекцией о риске внезапной смерти при окунании в прорубь.

О том, можно ли заразиться «омикроном» в крещенской проруби, читайте здесь на kp.ru.