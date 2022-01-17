Есть места опаснее проруби: Можно ли заразиться "Омикроном" на Крещение

Традиционно на праздник Крещения в России принято окунаться в прорубь. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Традиционно на праздник Крещения в России принято окунаться в прорубь. Процедура хоть и привязана к церковному празднику, но не каноническая и не входит в ряд предписанных церковью действий. В этом году в связи с распространением особо заразного штамма Омикрон, в отдельных регионах страны (Таганрог, Сахалин и Курилы) рекомендуется отказаться от крещенских купаний. Да и Русская православная церковь выступила с обращением воздержаться от окунания в прорубь на Крещение.

Можно ли действительно подцепить штамм Омикрон у проруби и как сам процесс погружения в ледяную воду влияет на работу иммунной системы человека, kp.ru рассказал врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.

- Окунание в прорубь на Крещение – это, прежде всего, общественное мероприятие, на которое, как правило, собирается много людей. В связи с крайне высокой контагиозностью штамма Омикрон (способностью легко передаваться от человека к человеку, - прим. ред.) скопление людей на небольшом пространстве, путь даже на открытом воздухе, создает определенную угрозу, - говорит Владимир Болибок.

Но главная опасность состоит даже не в том, что люди будут стоять на морозе или окунаться в прорубь, а в том, что перед тем, как выходить к проруби, они проводят время в раздевалке, куда возвращаются и после самого процесса. Часто после проруби идут в баню или в сауну согреться.

- И раздевалки, и бани – сауны – это закрытые помещения. Часто это бывают постройки – времянки, которые не проветриваются. Если в такое помещение попадет носитель вируса, то концентрация выделяемых им частиц будет достаточна для того, чтобы перезаражать всех вокруг, - говорит врач.

Еще один момент, который может способствовать распространению штамма Омикрон, - это то, что до места крещенских купаний нужно ехать на транспорте, а значит, люди долгое время сидят в автобусе или маршрутке, где с проветриванием сложно и это тоже создает прекрасные условия для распространения Омикрона.

- Владимир Анатольевич, как вы считаете, сам процесс погружения в ледяную воду как может сказаться на иммунной системе? Поможет противостоять вирусу, или напротив, не будет полезен?

- Температурный стресс вызывает фазовые, быстрые изменения в работе эндокринной системы, а следом – и в иммунной системе. Для человека здорового, с хорошим резервом это может быть полезно, дополнительно простимулирует иммунную систему, а для другого человека, у которого уже есть хронические заболевания и его иммунная система и так перенапряжена, дополнительный стресс будет не на пользу, - считает Владимир Болибок.

Если вы все же решаете организовать для себя крещенское окунание в прорубь с учетом правил безопасности и хотите решиться искупаться в первый раз, то для начала поэкспериментируйте с холодным душем дома, чтобы иметь хотя бы примерное представление о том, какой эффект холодная вода окажет на организм. Попробуйте в душе «окунуть» под холодную струю руку или ногу.

- А потом представьте, стоит ли вам погружаться в прорубь, в ледяную воду, да еще с головой! – отмечает врач.

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