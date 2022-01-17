В Италии от коронавируса умер 63-летний лидер антипрививочников Марилли

В Италии умер один из лидеров движения антиваксеров, у него был коронавирус. Фото: REUTERS

В Италии от COVID-19 умер один из лидеров движения антипрививочников Луиджи Марилли. Ему было 63 года. Марилли умер в больнице города Перуджа, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

О том, что Марилли скончался от коронавирусной инфекции в соцсетях сообщил его близкий друг Марино Реккьюти. При этом Реккьюти обвинил антиваксеров в том, что Луиджи Марилли, следуя их идеологии, не вакцинировался от ковида.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в Челябинске от COVID-19 умер руководитель гомеопатической клиники, который был активным антиваксером и регулярно выступал с обращениями о вреде прививок.

Минздрав Московской области напомнил, что вакцинированным нужно отказаться от крещенских купаний в проруби, если прививка была сделана менее семи дней назад.