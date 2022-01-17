НАТО опубликовала новую стратегию по космосу. Фото: REUTERS

В НАТО назвали космическое пространство пространством коллективной обороны. Об этом говорится в документе под названием «Всеобъемлющая политика НАТО в космосе», который опубликован в понедельник 17 января.

В документе декларируется намерение распространить принципы коллективной обороны НАТО, в том числе Пятую статью Устава НАТО, согласно которой нападение на одного члена альянса приравнивается к нападению на альянс в целом, и на космическое пространство.

«На саммите в Брюсселе в 2021 году союзники договорились, что атаки в направлении космоса, из космоса и в космическом пространстве представляют очевидный вызов для безопасности альянса», — приводит выдержку из документа РИА Новости.

Уточняется, что деятельность НАТО в космосе будет осуществляться в рамках международного права, а решение об использовании Пятой статьи будет обсуждаться и приниматься Североатлантическим советом отдельно для каждого конкретного случая. Также отмечается, что НАТО не предполагает развивать собственный космический потенциал и становиться отдельным игроком в космосе.

Ранее в МИД Грузии сообщили, что НАТО не изменит планов по принятию этой страны в альянс, несмотря на требования России.