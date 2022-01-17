Handelsblatt: США и ЕС отказались от идеи отключения России от SWIFT

США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения РФ от SWIFT Фото: Shutterstock

Газета Handelsblatt сообщила, что США и Европейский союз решили отказаться от варианта отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в рамках новых санкций, которые могут быть введены против страны. По данным источников издания в правительстве ФРГ, вместо этого США и ЕС обсуждают вопрос адресных ограничений против крупнейших российских банков.

Как сообщает Handelsblatt, вопрос наполненности нового санкционного пакета против России, который может быть введен в случае эскалации ситуации на Украине, обсуждался в течение нескольких недель. Одним из "деликатных", по словам журналистов", вопросов стал именно пункт с отключением России от SWIFT. Так как эта мера может не только привести к дестабилизации финансовых рынков в мире, но и стать толчком к развитию альтернативной платежной инфраструктуры.

Как отмечают журналисты издания, такой исход не выгоден США и ЕС, так как при переделе рынка западные страны могут потерять доминирование в этом финансовом вопросе.

Как ранее писал сайт kp.ru, Будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц прокомментировал предложение американских сенаторов ввести новые санкции против России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Один из пунктов ограничительных мер предусматривает ограничение российского доступа к международной межбанковской системе SWIFT. Как отметил Мерц, если подобные санкции будут реализованы, это приведет к глобальному экономическому спаду для мировых экономик.