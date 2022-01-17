Инфекционисты спрогнозировали, как будет развиваться пятая волна заболеваемости COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты объяснили чего ждать от нового штамма коронавируса и как будет развиваться пятая волна заболеваемости в России. Ранее прогнозировалось, что при новом штамме "омикрон" в сутки прирост заболевания будет составлять не менее 85 случаев в сутки.

Однако, иммунолог просит не паниковать, поскольку не видит никакого ужаса для людей и здравоохранения в распространении омикрон-штамма SARS-CoV-2. Дело в том, что новый штамм, действительно имеет повышенную контагиозность, но переносится легче предшественника. Человеческий организм справляется с омикроном, примерно, как с ОРВИ.

- С моей точки зрения нет никакого ужаса. Им болеют легко, задача организаторов здравоохранения - организовать на раннем этапе диагностику по штаммам: „дельта“ и „омикрон“. Первый лечить стационарно, второй - лабораторно, - комментирует Ридусу специалист по особо опасным инфекциям иммунолог Владислав Жемчугов.

Жемчугов высказал предположение, что пик заболеваемости наступит в субботу, 22 января.

В свою очередь вирусолог Владимир Скулачев полагает, что на указанную дату придется не пик, а старт новой волны заболеваемости.

- В оценке числа заражений на пике пандемии американцы даже могут быть слишком оптимистичны. Если смотреть по аналогии с США, на которые мы во многом похожи и по количеству антипрививочников, и по демографии, я бы сказал, что цифры будут шестизначные, - заключил вирусолог.