Госдума рассмотрит поправки о повышении пенсий на 8,6% 20 января 2022

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий в России на 8,6% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство России внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года. Соответствующий документ был опубликован в думской электронной базе данных в понедельник, 17 января.

Норму об индексации кабмин внес поправкой в уже принятый в первом чтении правительственный законопроект. В нем были прописаны выплаты социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера.

Отмечается, что поправки об индексации пенсий на 8,6% будут рассмотрены Госдумой в четверг, 20 января. Они будут рассмотрены во втором и, возможно, сразу в третьем чтении, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, повышение пенсий в России в 2022 году выше не только инфляции прошлого года (она составила 8,4%), но и той индексации, которая планировалась раньше. "Комсомольская правда" рассказывала, кому, как и когда поднимут пенсии в этом году.