В суде опровергли информацию о том, что судье стало плохо во время заседания по делу Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко Фото: REUTERS

Канцелярия Печерского суда Киева опровергла информацию о том, что судье, который рассматривает дело экс-президента Украины Петра Порошенко, стало плохо во время заседания. В понедельник, 17 января, в суде рассматривается вопрос о мере пресечения для бывшего главы государства, которого обвиняют в государственной измене.

Ранее украинский "24 канал" сообщил, что судья Алексей Соколов почувствовал себя плохо во время заседания и ему была вызвана бригада скорой помощи. В канцелярии суда сообщили, что эта информация не является действительностью.

"Не знаем, кто распространил эту информацию, судья находится в совещательной комнате", - цитирует сообщение канцелярии суда интернет-издание "Страна.ua" в Telegram.

Как ранее писал сайт kp.ru, экс-президент Петр Порошенко 17 января прибыл на Украину для рассмотрения ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене. Он прилетел в страну на самолете из Варшавы. Во время выступления адвоката бывший президент закрыл глаза и ненадолго задремал, что запечатлели камеры, снимающие заседание.